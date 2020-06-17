Futbol Fenerbahçe ve başkan Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve başkan Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Futbol

Fenerbahçe ve başkan Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

17 Haziran 2020, Çarşamba 22:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte yapılan açıklama;

Hukuk Müşavirliği'nce 17.06.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 15.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


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