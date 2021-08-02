UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı... Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki turnuvalarında bugün belli olacak play-off turu eşleşmelerinde Türk derbisi gerçekleşebilir. Fenerbahçe’nin bu turdan dahil olduğu, Galatasaray’ın ise 3. eleme turunda St. Johnstone’u geçmesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde TSi 14.00’te çekilecek.

FENERBAHÇE İLE GALATASARAY EŞLEŞEBİLİR!

UEFA’nın aldığı karar gereği aynı ülke takımları bu turda karşılaşabileceğinden Galatasaray, İskoç rakibini elerse turnuvaya play off’tan katılacak Fenerbahçe ile eşleşebilir.

Beşiktaş’ın doğrudan gruplarda yer alacağı Şampiyonlar Ligi’nde ekibimizin bulunmadığı playoff kurası ise TSi 13.00’te.

TRABZONSPOR VE SİVASSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin play-off kura çekimi ise TSi 15.00’te yapılacak. 3. elemede Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak.

Trabzon ve Gürcistan’ın D.Batum takımıyla mücadele edecek Sivas’ın muhtemel rakipleri bugün belli olacak. Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçememesi durumunda yoluna Avrupa Konferans Ligi play-off’larında devam edecek.

Galatasaray’ın da olası rakibi de netleşmiş olacak. Play-offlar, Şampiyonlar Ligi’nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Konferans Ligi’nde ise 19 ve 26 Ağustos’ta oynanacak.



