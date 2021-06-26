Futbol Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Visca savaşı!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Visca savaşı!

Futbol

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Visca savaşı!

Galatasaray ve Fenerbahçe, İrfan Can’dan sonra bir büyük transfer operasyonunda daha karşı karşıya geliyor

26 Haziran 2021, Cumartesi 09:30 Son Güncelleme:
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Geçen sezona damgasını vuran ve hâlâ yankıları devam eden, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki İrfan Can Kahveci yarışı, bu kez yerini bir başka büyük transfer operasyonuna bırakacak gibi görünüyor. 

Fenerbahçe’nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı, Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Edin Visca için Galatasaray devreye girdi. 

Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmeyi çok istediği Visca’nın maliyetini masaya yatırmak amacıyla, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni yönetimi ile Başakşehir yetkilileri önümüzdeki hafta masaya oturacak. 

Bu transfer girişimine karşın, kongre sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un nasıl bir karşı hamle yapacağı ise merak konusu.

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