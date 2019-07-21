Fenerbahçe Wolsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlaıklarını sürdüren Fenerbahçe ilk olarak Boluspor ardından da Bursaspor ile karşılaştı. Sarı Kanarya her iki karşılaşmadan da 2-0'lık skorla ayrıldı. Şimdi hazırlık karşılaşmasında rakip Wolsburg...

Yeni transferlerin performansını izlemek isteyen başta Fenerbahçeli taraftarlar mücadelenin başlama zamanını, saatini ve kanalını merak ediyor.

FENERBAHÇE WOLSBURG MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Wolsburg maçı 22 Temmuz Pazartesi akşamı saat 19.30'da Franz Fekete Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi FBTV canlı yayınlayacak.

MURİÇ'TEN GÜZEL BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe’nin uzun uğraşlar sonucunda Çaykur Rizespor’dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, önceki gün de ilk kez Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirdi. Hazırlık kampında takımının en hırslı isimlerinden biri olan 24 yaşındaki golcü, Bursaspor maçına da ilk 11’de başladı. 45+2 ve 51. dakikalarda rakip fileleri havalandıran Kosovalı, takımına 2-0’lık galibiyeti getirmişti. Gösterdiği performans ile teknik heyet tarafından takdir alan Muriç’i, teknik direktör Ersun Yanal’ın da özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

‘Ben değil biz varız’

Şimdiden takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olacağını kanıtlayan Kosovalı, Bursa maçının ardından da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertliler ile uyum sorununu atlatan Muriç, “Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Ben değil, biz varız. Hep birlikte el ele verip takım olarak başarıyı kovalayacağız. Yönetim, teknik heyet ve camianın yanı sıra, taraftarın bize vereceği destek, hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracak. Ben de atacağım gollerle takıma katkı yapacağım” dedi.

Fenerbahçe bugün Graz'a gidiyor

Sarı-Lacivertliler ikinci kamp için bugün saat 14.00’te Avusturya’nın Graz şehrine gidecek. Fenerbahçe yarın Wolsburg, 25 Temmuz’da Hertha Berlin ile karşılaşıp geri dönecek. Kanarya, 29-31 Temmuz tarihlerinde Almanya’da Real Madrid, Bayern Münih ile Tottenham ile Audi Cup’a katılacak.