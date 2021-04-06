Futbol Fenerbahçe yayıncı kuruluşu bu kez de maskeyle protesto etti
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Fenerbahçe yayıncı kuruluşu bu kez de maskeyle protesto etti

Futbol

Fenerbahçe'nin mahkeme tarafından 'sakıncalı bulunmayan' protesto eylemi devam ediyor. BeIN Sports'un mahkemeye taşıdığı ancak sonuç alamadığı 'be fair' protestosu bu defa da maskelere basıldı. Ancak yayıncı kuruluş o anları ekrana taşımadı.

06 Nisan 2021, Salı 10:44 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin beIN Sports'a karşı yaptığı 'be fair' protestosu sürüyor. Daha önce forma, tişört, şapka, reklam panosu gibi araçlarla bu protestosunu gerçekleştiren Fenerbahçe, Denizlispor maçı öncesinde de oyuncuların taktığı maskelere bu sloganı bastırdı.

BeIN Sports ise bu maskeler nedeniyle röportajları ekrana taşımadı. Fenerbahçe kulübünün resmi hesabından paylaştığı fotoğrafların ardından kulüp, "Röportajların yayınlanmaması yayıncı kuruluşun tercihidir" açıklamasını yaptı. Açıklamanın tamamı şöyle:

Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir.

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