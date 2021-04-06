Fenerbahçe'nin beIN Sports'a karşı yaptığı 'be fair' protestosu sürüyor. Daha önce forma, tişört, şapka, reklam panosu gibi araçlarla bu protestosunu gerçekleştiren Fenerbahçe, Denizlispor maçı öncesinde de oyuncuların taktığı maskelere bu sloganı bastırdı.
Futbol Fenerbahçe yayıncı kuruluşu bu kez de maskeyle protesto etti
BeIN Sports ise bu maskeler nedeniyle röportajları ekrana taşımadı. Fenerbahçe kulübünün resmi hesabından paylaştığı fotoğrafların ardından kulüp, "Röportajların yayınlanmaması yayıncı kuruluşun tercihidir" açıklamasını yaptı. Açıklamanın tamamı şöyle:
Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir.
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