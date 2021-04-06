Fenerbahçe yayıncı kuruluşu bu kez de maskeyle protesto etti

Fenerbahçe'nin beIN Sports'a karşı yaptığı 'be fair' protestosu sürüyor. Daha önce forma, tişört, şapka, reklam panosu gibi araçlarla bu protestosunu gerçekleştiren Fenerbahçe, Denizlispor maçı öncesinde de oyuncuların taktığı maskelere bu sloganı bastırdı.