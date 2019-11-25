Fenerbahçe Yeni Malatyaspor deplasmanından yaralı döndü

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'la berabere kalarak puan kaybettiği Süper Lig 12. hafta maçının ardından yankılar sürüyor.

Ersun Yanal'ın kadro tercihleri, kaçan penaltı, kırmızı kart beklentileri ve sakatlıklar maça damga vurdu. Özellikle Fenerbahçeli iki oyuncuya ait paylaşılan görüntülerde oyuncular aldıkları yaraların bir hayli ciddi olduğu görüldü.

Ozan Tufan'ın ayağındaki şişlik ve kaleci Altay Bayındır'ın baldırındaki krampon çivisi izleri dikkat çekti. Her iki oyuncunun da tedavileri yapılacak ve durumları belli olacak.





Altay Bayındır'ın baldırı





Kırmızı kart bekledi

Ozan Tufan ayağına basılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"İlk yarıda ayağıma basıldı, ayağımı göstermek istemiyorum ama bana göre kırmızı kart. Hakem Mete Kalkavan gidip bakmadı bile. Bir bildiği vardır. Rakip 10 kişi kalsaydı, her şey daha farklı olacaktır."



