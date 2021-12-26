Futbol Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor maçı öncesi taraftarlardan protesto

Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor maçı öncesi taraftarlardan protesto

Futbol

Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor maçı öncesi taraftarlardan protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti.

26 Aralık 2021, Pazar 20:16 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı.

Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı. Bu sırada bazı taraftarlar ıslıklarla protesto ederken, bazıları ise alkışladı. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta ‘Formayı çıkarın, çıplak oynayın’ şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi.



İSTANBUL (İHA)

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