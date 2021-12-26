Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı özeti ve sonucu
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.
26 Aralık 2021, Pazar 20:48 Son Güncelleme:
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10. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayının sağ tarafından savunma arkasına pasında ceza sahası içi solunda topu alan Filip Novak’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
15. dakikada Semih Kaya’nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içinde bulunan Adem Büyük’ün volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
29. dakikada Miguel Crespo’nun ceza sahası sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
36. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bright Osayi-Samuel’in son çizgiye inip dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
61. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Wallace’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
69. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
73. dakikada Enner Valencia’nın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Dimitrios Pelkas’ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
87. dakikada Miha Zajc'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
Goller: Filip Novak (dk. 10), Dimitrios Pelkas (dk. 73) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Wallace (Yeni Malatyaspor), Pelkas (Fenerbahçe)
İSTANBUL (İHA)