Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Filip Novak, Miguel Crespo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Burak Kapacak

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Tetteh, Mounir

Zeki Murat Göle: Artık kazanma zamanı

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Zeki Murat Göle, 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ü yenememenin üzüntüsünü yaşarken, Yeni Malatya maçını kazanmanın planlarını yapıyor. Malatya maçıyla taraftarı bir nebze olsun mutlu etmek isteyen Göle, "Artık kazanma zamanı. İkinci yarıya moralli başlamak adına bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak zorundayız" ifadelerini kullandı.