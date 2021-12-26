Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ligde 3 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe kazanmak istiyor. İşte maçın 11'leri...
26 Aralık 2021, Pazar 18:02 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:
Fenerbahçe: Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Filip Novak, Miguel Crespo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Burak Kapacak
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Tetteh, Mounir
Zeki Murat Göle: Artık kazanma zamanı
Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Zeki Murat Göle, 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ü yenememenin üzüntüsünü yaşarken, Yeni Malatya maçını kazanmanın planlarını yapıyor. Malatya maçıyla taraftarı bir nebze olsun mutlu etmek isteyen Göle, "Artık kazanma zamanı. İkinci yarıya moralli başlamak adına bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak zorundayız" ifadelerini kullandı.