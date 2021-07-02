Futbol Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Futbol

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

02 Temmuz 2021, Cuma 00:48 Son Güncelleme:
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Kulübün açıklamasına göre sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri zemininin bakımda olması nedeniyle ilk idmanını Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdi. İdman, antrenörler Volkan Demirel, Zeki Göle ile Fatih Yıldız'ın yönetiminde yapıldı.

Milli takımlara giden futbolcular ile Diego Perotti de idmanda yer almadı. Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun takımla çalıştı.

Dayanıklılık, güç ve denge çalışmalarının ardından antrenmanda topla çalışmalar yapıldı. İdman koşu uygulamalarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA

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