Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Löw ile anlaşma sağlandı!

Bu görüşmede artık iki tarafın kesin anlaşmaya varıp ardından resmi mukavele sürecine geçilmesi bekleniyor. 62 yaşındaki deneyimli teknik adamın sadece üstyapı değil altyapı ile de yetkili olacağı ifade edildi. Bu sayede sarı-lacivertlilerde bir oyun kültürü oluşması hedefleniyor. Ayrıca mevcut teknik direktör İsmail Kartal’ın da Löw’ün ekibinde yer alacağı dile getirildi.

İkili 1998-99 sezonunda da Fenerbahçe’de beraber çalışmıştı. Löw’ün kendi ekibiyle A takımda yeni bir yapı kuracağı da aktarıldı. Mart ayı içerisinde Joachim Löw için resmi bir açıklama bekleniyor.