Futbol Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı

Futbol

Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Trinidad ve Tobagolu golcü oyuncu Kennya Kinda Esther Cordner'i kadrosuna dahil etti.

18 Kasım 2021, Perşembe 00:35 Son Güncelleme:
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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Cordner'in kulüp binasında gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile takım menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın katıldığı törende sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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