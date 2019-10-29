Ligle iyi giden Fenerbahçe'de devre arası planlamaları şimdiden başladı. Bütçe konusunda hassas davranan ve açık vermemeyi isteyen yönetim, sol bek ve forvet transferleri için Miha Zajc'ı satarak bütçe oluşturmaya hazırlanıyor.
Bonservis bedeli 7 milyon euro
Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Sloven oyuncu için Rusya'dan teklifler var. Fenerbahçe ise oyuncusu için en az 7 milyon euro'luk bir teklif istiyor.
Rus kulüpleriyle devre arası için görüşmelere devam eden Fenerbahçe, istediği teklifi aldığında Zajc'sı satarak Ersun Yanal'ın listesindeki isimlere ağırlık vermeye başlayacak.
Raporlar hazır
Ersun Yanal'ın hazırladığı rapora ve listelere yönelecek olan transfer komitesi, forvet ve sol bek için Zajc'tan gelen paranın üzerine çıkmayacak.
Listede sol bek içinşimdilik Çaykur Rizespor'dan Melnjak, Dinamo Kiev'den Vitalii Mykolenko ve RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi bulunuyor. Forvet için de çalışmalar sürüyor.
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