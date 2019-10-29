Bonservis bedeli 7 milyon euro

Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Sloven oyuncu için Rusya'dan teklifler var. Fenerbahçe ise oyuncusu için en az 7 milyon euro'luk bir teklif istiyor.





Rus kulüpleriyle devre arası için görüşmelere devam eden Fenerbahçe, istediği teklifi aldığında Zajc'sı satarak Ersun Yanal'ın listesindeki isimlere ağırlık vermeye başlayacak.