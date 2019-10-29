Fenerbahçe yeni transferlerinde Zajc'tan gelecek parayı kullanacak

Fenerbahçe'de taraftar ve yönetim, oyundan memnun olsa da devre arasında eksik görülen bölgelere takviye yapılmak isteniyor. Ersun Yanal'ın özellikle sol vek ve forvete transfer istediği biliniyor. Yönetim, yeni transferler için gereken bütçeyi Miha Zajc'sı satarak oluşturmayı planlıyor.

29 Ekim 2019, Salı 10:37
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Ligle iyi giden Fenerbahçe'de devre arası planlamaları şimdiden başladı. Bütçe konusunda hassas davranan ve açık vermemeyi isteyen yönetim, sol bek ve forvet transferleri için Miha Zajc'ı satarak bütçe oluşturmaya hazırlanıyor.

Bonservis bedeli 7 milyon euro

Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Sloven oyuncu için Rusya'dan teklifler var. Fenerbahçe ise oyuncusu için en az 7 milyon euro'luk bir teklif istiyor.


Rus kulüpleriyle devre arası için görüşmelere devam eden Fenerbahçe, istediği teklifi aldığında Zajc'sı satarak Ersun Yanal'ın listesindeki isimlere ağırlık vermeye başlayacak.

Raporlar hazır

Ersun Yanal'ın hazırladığı rapora ve listelere yönelecek olan transfer komitesi, forvet ve sol bek için Zajc'tan gelen paranın üzerine çıkmayacak.


Listede sol bek içinşimdilik Çaykur Rizespor'dan Melnjak, Dinamo Kiev'den Vitalii Mykolenko ve RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi bulunuyor. Forvet için de çalışmalar sürüyor.

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