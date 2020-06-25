Basketbol Fenerbahçe yetkilisi açıkladı: Obradovic'in ayrılık sebebi tamamen ailevi
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Fenerbahçe yetkilisi açıkladı: Obradovic'in ayrılık sebebi tamamen ailevi

Basketbol

Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe'den ayrılmasının yankıları sürüyor. Sırp koçun ayrılığının perde arkasında neler olduğuna dair bilgi almak için Fenerbahçe'den bir yetkiliyi arayan Hürriyet yazarı Süleyman Arat, bazı bilgilere ulaştı.

25 Haziran 2020, Perşembe 11:23 Son Güncelleme:
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"Ayrılık kararını zaten almıştı"

"Ayrılık kararını zaten almıştı"

Obradovic neden gitti?

Pandemi süreci Obradovic ve ailesini çok etkilemiş. Aslında bizimle görüşmek için buraya gelirken ayrılma kararını almıştı. Göreve devam etme ihtimali yüzde 20’nin bile altındaydı.

Ailesi mi Fenerbahçe’yi bırakmasını istemiş?

Ailesi mi Fenerbahçe’yi bırakmasını istemiş?

Evet. Eşi Vesna, kızı Anya ve oğlu Djordje, ‘Artık beraber olmalıyız. En azından şu bir yıllık süreci evinde geçir, koronavirüs salgını bitsin, sonra istersen tekrar basketbola dönersin’ demişler.

Obradovic’le burada ne konuştunuz?

Fenerbahçe’de kalması için ikna etmeye çalıştık. Başkan Ali Koç ve yönetici Semih Özsoy kendisiyle 4 kez görüştü, yaklaşık 9 saat konuşuldu. Gerçekten büyük çaba sarf edildi ama olmadı.

En büyük meselenin kendisine ödenecek para ve takım bütçesi olduğunu söyleyenler var?

En büyük meselenin kendisine ödenecek para ve takım bütçesi olduğunu söyleyenler var?

O görüşmelerde Obradovic’e ödenecek para hiç görüşülmedi. Takım bütçesi de 4. maddedeydi.

Bazı oyuncularla kendisine sormadan sözleşme yenilendiği ve Obra’nın buna kızdığı iddiası doğru mu?

Obradovic’e sormadan oyuncuların transferleri ve sözleşmeleriyle ilgili en ufak bir hamle yapılmadı.

Ali Koç’un ‘Size özel uçak göndereyim’ teklifini reddetmesi, verilmiş bir kararın sinyali miydi?

Ali Koç’un ‘Size özel uçak göndereyim’ teklifini reddetmesi, verilmiş bir kararın sinyali miydi?

Hayır. O tamamen Obradovic’in yaşam tarzıyla ilgili bir konu. Ali Bey ‘Uçak bulamadıysan göndereyim’ dedi, O da, “Gerek yok, uçak buldum” cevabını verdi.

Peki, madem kararını vermiş; Obradovic’in tam 4 gün İstanbul’da kalmasının sebebi neydi?

Görüşmeler sırasında iş öyle bir noktaya geldi ki, yüzde 20 olan kalma isteği yüzde 40’a, 60’a yükseldi. Kalması yönünde ikna etmek için çok çaba sarf edildi. Onun da bir yanı istiyordu. Ama aile baskısı ağır bastı. Neredeyse kalacaktı.

Obradovic'in yerine 4 aday

Obradovic'in yerine 4 aday

  • Obra'dan boşalan F.Bahçe Başantrenörlüğü görevi için kulislerde 4 isim konuşuluyor. En kuvvetli aday; Sırp koçun yardımcılığını yapan ve birkaç kez, “Benden sonra Fenerbahçe ona emanet edilmeli” dediği Erdem Can. F.Bahçe’ye geldiği günden bu yana Obradovic’le beraber çalışan Can’ın bu göreve hazır olduğu belirtiliyor.
  • İkinci isim, bu sezon G.Saray’ı çalıştıran Ertuğrul Erdoğan. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, 2009-10 sezonunun son 3 ayında Bogdan Tanjevic’in hastalanmasına üzerine başantrenörlük görevini üstlenip F.Bahçe’yi şampiyon yapmıştı.
  • 3. aday Litvanyalı Sarunas Jasikevicius. F.Bahçe’nin eski oyuncusu olan Jasikevicius’un tek sorunu Zagiris Kaunas’la sözleşmesinin devam ediyor olması. Son aday ise Milli Takım ve Pınar Karşıyaka’yı çalıştıran Ufuk Sarıca.

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