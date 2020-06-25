En büyük meselenin kendisine ödenecek para ve takım bütçesi olduğunu söyleyenler var?

O görüşmelerde Obradovic’e ödenecek para hiç görüşülmedi. Takım bütçesi de 4. maddedeydi.

Bazı oyuncularla kendisine sormadan sözleşme yenilendiği ve Obra’nın buna kızdığı iddiası doğru mu?

Obradovic’e sormadan oyuncuların transferleri ve sözleşmeleriyle ilgili en ufak bir hamle yapılmadı.