"Ayrılık kararını zaten almıştı"
Obradovic neden gitti?
Pandemi süreci Obradovic ve ailesini çok etkilemiş. Aslında bizimle görüşmek için buraya gelirken ayrılma kararını almıştı. Göreve devam etme ihtimali yüzde 20’nin bile altındaydı.
Obradovic neden gitti?
Pandemi süreci Obradovic ve ailesini çok etkilemiş. Aslında bizimle görüşmek için buraya gelirken ayrılma kararını almıştı. Göreve devam etme ihtimali yüzde 20’nin bile altındaydı.
Evet. Eşi Vesna, kızı Anya ve oğlu Djordje, ‘Artık beraber olmalıyız. En azından şu bir yıllık süreci evinde geçir, koronavirüs salgını bitsin, sonra istersen tekrar basketbola dönersin’ demişler.
Obradovic’le burada ne konuştunuz?
Fenerbahçe’de kalması için ikna etmeye çalıştık. Başkan Ali Koç ve yönetici Semih Özsoy kendisiyle 4 kez görüştü, yaklaşık 9 saat konuşuldu. Gerçekten büyük çaba sarf edildi ama olmadı.
O görüşmelerde Obradovic’e ödenecek para hiç görüşülmedi. Takım bütçesi de 4. maddedeydi.
Bazı oyuncularla kendisine sormadan sözleşme yenilendiği ve Obra’nın buna kızdığı iddiası doğru mu?
Obradovic’e sormadan oyuncuların transferleri ve sözleşmeleriyle ilgili en ufak bir hamle yapılmadı.
Hayır. O tamamen Obradovic’in yaşam tarzıyla ilgili bir konu. Ali Bey ‘Uçak bulamadıysan göndereyim’ dedi, O da, “Gerek yok, uçak buldum” cevabını verdi.
Peki, madem kararını vermiş; Obradovic’in tam 4 gün İstanbul’da kalmasının sebebi neydi?
Görüşmeler sırasında iş öyle bir noktaya geldi ki, yüzde 20 olan kalma isteği yüzde 40’a, 60’a yükseldi. Kalması yönünde ikna etmek için çok çaba sarf edildi. Onun da bir yanı istiyordu. Ama aile baskısı ağır bastı. Neredeyse kalacaktı.