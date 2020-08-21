Futbol Fenerbahçe yıldız oyuncuyla resmen anlaştı

Fenerbahçe yıldız oyuncuyla resmen anlaştı

Futbol

Fenerbahçe yıldız oyuncuyla resmen anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

21 Ağustos 2020, Cuma 23:51 Son Güncelleme:
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Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirdiği Sosa transferini resmen duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu.

DHA

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