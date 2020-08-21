Fenerbahçe yıldız oyuncuyla resmen anlaştı

Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirdiği Sosa transferini resmen duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu.

DHA