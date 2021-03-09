Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor'a karşı alınan 3-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Maç değerlendirmesi ve Dimitris Pelkas'ın durumu hakkında konuştuktan sonra Galatasaray konusuna geçen Baki, dikkat çeken sözler söyledi. Baki, Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve Marcao'yu isim vererek eleştirdi.
Futbol Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, direkt Marcao'yu hedef aldı
"Utanmadan 'adalet istiyoruz' diye bağırıyor"
Bugün hepimizin istediği özlediği bir ilk yarı izledik. Güçlü bir ilk yarıydı. Skoru da bulduk. Daha da fazla bulabilirdik. İkinci yarıda durağan oynadık ve farkı açtık. Artık hakikaten böyle bağırıyorlar. Adalet istiyoruz diye çığırtkanlık yapıyorlar. Bu artık komedi!
"Fenerbahçe kurşun yerken..."
Bu camia 2011 yılından beri, bir de 2014’te şampiyon oldu. 7 yıldır şampiyonluğu yok. Hala utanmadan bağırıyor, çağırıyor. Sen değil miydin Fenerbahçe kurşun yediğinde oradan otobüsle güle oynaya geçen? Neyin adaletinden bahsediyorsun sen? Bu camianın canına kast edildi.
"Rekabet bir yere kadar"
2 haftadır bu takımın oyuncular sedyeyle, ambulansla stadyumdan çıkıyor. Algıyla Türkiye’de kariyer yapanlar var. Bu lobi faaliyetlerinin, bu çığırtkanlığı kimlere yarıyor, kimlere yaramıyor ortada. Spor kamuoyu buna uyansın. Rekabet bir yere kadar. İnsan da biraz utanma olur. Pelkas’a yapılan hareket... Bir kart yok ya. İnsanda insaf utanma olur.
"Sarı kart bile vermiyorlar"
Bizim inancımız sonsuz. Ben burada çıkalım, sahada cenkleşelim, hakem faktörü olmasın şampiyon oluruz. Herkesten çok daha iyiyiz, çok daha motiveyiz. İki hafta üst üste sedyeyle oyuncu uğurluyoruz. Ne sarı kart var, ne de bir gündeme getiren.
"Marcao diye bir adam var..."
Artık isim vereceğim. Marcao diye bir adam var. Biz kaçırdık mı milletvekili mi oldu? Herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var. Hakemlere, futbolculara acayip acayip hareketleri var. Fenerbahçe’de böyle davranan bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?
"MHK değiştirmekle düzelmez"
Balık baştan kokar. 1 hakem, 1 MHK başkanı değiştirmekle bu işler düzelmez. Medyada, MHK’de, TFF’de 25-30 yıldır çöreklenmiş bir zihniyet var. Ahmet’i aldık, Veli’yi koyduk diyecek bir Türk futbolu yok ortada. Acınası bir haldeyiz. Utanması gerekenlerin en çok bağırdığı ve en çok hakları aldığı bir dönemden geçiyoruz. Yazıktır.
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