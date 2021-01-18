Fenerbahçe:3 Ankaragücü:1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.
18 Ocak 2021, Pazartesi 22:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. 5. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından plase vuruşunda, top kaleci Friedrich'de kaldı. 8. dakikada hücumun sol kanadından Valencia'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda, top kale çizgisinde bekleyen Atila Turan'a çarptı. Atağın devamında Gustavo'nun şutunda yine kaleci Friedrich topu kontrol etti.
25. dakikada sağdan Atila Turan'ın direkt kaleye doğru kullandığı köşe vuruşunda, top kaleci Altay'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Pozisyonun devamında Ozan Tufan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın sağdan yerden ortasında penaltı noktası civarında Thiam'ın vuruşunda, kaleci Friedrich topu elinden sektirdi. Devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Thiam, topu ağlara gönderdi: 1-0.
34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan uzun topta Thiam, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasında bulunan Samatta'ya aktardı. Samatta'nın, iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.
37. dakikada Cekici'nin uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
İkinci yarı
45+3. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pelkas'ın sert vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direk dibinden kornere gitti.
54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Samatta, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Valencia'nın kontrol ettikten sonra uygun durumda yerden vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
66. dakikada Nazım Sangare'nin ortasında altıpas önünde iyi pozisyon alan Pelkas'ın vole vuruşunda, top üstten auta çıktı.
67. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rakibinin hatalı pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Valencia'nın uzaktan şutunda, top filelerle buluştu: 3-0.
90+4. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Güral'ın sağ ayağıyla vuruşunda, top ağlara gitti: 3-1.
Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.
AA