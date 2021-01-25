Fenerbahçe:3 Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
25 Ocak 2021, Pazartesi 21:10 Son Güncelleme:
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İlk dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Valencia'nın vuruşunda top kaleci Doğan'da kaldı. 5. dakikada Kvrzic'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 12. dakikada soldan Caner'in arka direğe ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Pelkas'ın sert vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan organize gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın uzak direğe plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
37. dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın kaleye göndermek istediği top, altıpasın önünde Pelkas'ta aldı. Pelkas'ın göğsüyle yumuşatarak sol ayağıyla yaptığı volede meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
39. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın yakın direğe vuruşunda, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın şık ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumda bulunan Samatta'ya çıkardı. Samatta, topu boş kaleye gönderdi: 2-0.
58. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Hes Kablo Kayserispor savunmasının hatasıyla penaltı noktası civarında topu önünde bulan Pelkas'ın şutunda top üstten auta çıktı.
64. dakikada Pelkas'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda top az farkla auta gitti.
66. dakikada Pelkas'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın sol ayağıyla uzak direğe plasesinde kaleci Doğan topu kornere çeldi.
86. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Oyuna 85. dakikada dahil olan Ademi'nin savunma arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda kalecinin müdahale ettiği top filelerle buluştu: 3-0.
Karşılaşmayı, Fenerbahçe 3-0 kazandı.
AA