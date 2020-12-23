Fenerbahçe:4 Medipol Başakşehir:1 (Maç özeti)

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı, 4-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. 6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest atışta Epureanu'nun arka direğe aşırdığı topa Skrtel ayak koydu. Direkten dönen topu altıpasın içinde tamamlayan Mahmut Tekdemir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

25. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın yumrukladığı top, ceza sahası dışında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Thiam'dan dönen meşin yuvarlak bir kez daha İrfan Can'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı sert şutta top üstten auta çıktı.

27. dakikada Caner Erkin'in sağdan içeriye çevirdiği topa altıpasın içinde Thiam ayak koydu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

40. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta İrfan Can Kahveci süratle getirdiği topla sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu penaltı noktası civarında Hasan Ali Kaldırım kontrol etti. Hasan Ali'nin şutunda Tisserand'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

45+2. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Caner Erkin'in soldan ortasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırmak istediği top altıpasın sağında Nazım Sangare'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden hafif sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Dönen topa penaltı noktası civarında Crivelli vurdu, kaleci Altay'dan seken meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Tisserand'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top Skrtel'den döndü. Dönen topa Tisserand'ın altıpasın sağında dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

69. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir yarı sahasında taç çizgisine yakın bir noktada Rafael ile girdiği ikili mücadelede Thiam yerde kaldı. Maçın hakemi Bahattin Şimşek Rafael'e sarı kartını gösterdi. Rafael, bu kararın ardından topa sert bir şekilde vurunca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

73. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Thiam ile Skrtel'in girdiği ikili mücadelenin ardından müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'e itiraz eden İrfan Can, önce sarı kart gördü. Maçın hakemi Şimşek, itirazını sürdüren bu oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.

84. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in ara pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Luiz Gustavo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

89. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Thiam'ın pasında ceza yayının sağında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1

Fenerbahçe, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

AA



