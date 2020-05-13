Fenerbahçe'de corona virüs vakası 3'e yükseldi. DHA'da yer alan habere göre 2 tesis çalışanının ardından 1 yöneticide de corona virüs çıktı.

Dün 2 tesis çalışanında virüse rastlandığı açıklanmıştı. Bugün Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi.

Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ikinci bir test yaptıracağı öğrenildi. Yöneticinin ismi ise açıklanmadı.