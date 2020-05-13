Futbol Fenerbahçe'de 1 tanesi yönetici olmak üzere 3 kişide virüs çıktı

Fenerbahçe'de 1 tanesi yönetici olmak üzere 3 kişide virüs çıktı

Futbol

Fenerbahçe'de 1 tanesi yönetici olmak üzere 3 kişide virüs çıktı

Fenerbahçe'de dün 2 tesis çalışanında corona virüse rastlanmıştı. Kulüpte 1 yöneticide de virüs bulgusuna rastlandı ve toplam sayının 3'e yükseldiği öğrenildi.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 13:16 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de corona virüs vakası 3'e yükseldi. DHA'da yer alan habere göre 2 tesis çalışanının ardından 1 yöneticide de corona virüs çıktı.

Dün 2 tesis çalışanında virüse rastlandığı açıklanmıştı. Bugün Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi.

Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ikinci bir test yaptıracağı öğrenildi. Yöneticinin ismi ise açıklanmadı.

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