Togolu forvet Adebayor Başakşehir’de gözden düştü. Göksel Gümüşdağ’ın Fenerbahçe’ye transferine yeşil ışık yaktığı Adebayor’da mutlu son yakın.

Tek pürüz, tecrübeli forvetin kiralık yerine en az 1.5 yıllık sözleşmeyle Sarı-Lacivertliler’e imza atmak istemesi.

Kanarya ise bu transferi sezon sonuna kadar kiralama formülüyle bitirmenin peşinde.

Fenerbahçe’nin Adebayor konusunda son derece ısrarcı olması nedeniyle imzalar her an atabilir.

CASTİLLO GELMEYE HAZIR

Taraftar isyan etse de Fenerbahçe, bu sezon Benfica’da bir kez bile gol sevinci yaşayamayan Nicolas Castillo için girişimlerde bulundu.

Şilili forvet, yönetimin b planı konumunda. Portekiz ekibi, kiralama konusunda her türlü kolaylığı sağlayacağının mesajını gönderdi.

Daha çok forma şansı bulmak için ayrılmak isteyen Castillo da gelmeye hazır.

Şilili oyuncu, sabırsızlıkla Fenerbahçe’den müjdeli haberi bekliyor.

FER BEKLEME ODASINDA

Leroy Fer, Fenerbahçe’nin orta saha adaylarındandı.

Swansea kaptanını ocakta bırakmak istemese de Hollandalı ile prensipte anlaşılmıştı. Ancak Kanarya’nın Tolgay hamlesi sonrası Fer’i beklemeye aldığı öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fer’in transferinin yaz döneminde bonservissiz yapılması ihtimali ağırlık kazandı. Öte yandan Fer dün ligde Birmingham maçında 16’da sakatlanıp çıktı