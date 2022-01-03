Radyospor'daki habere göre, Fenerbahçe sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Serdar Aziz, Jose Sosa ve kiralık Diego Rossi ile yolları ayıracak.

Rossi'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncular Sosa ve Serdar'a da yol göründü.

Jose Sosa'nın Arjantin'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Serdar Aziz ise büyük ihtimalle Beşiktaş'a gidecek.

Rossi'nin de MLS'e dönüp orada kalacağı tahmin ediliyor.