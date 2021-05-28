Yeni sezona yeni yönetim ve şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan F.Bahçe’de stoperde isim bolluğu olsa da en dertli bölge de yine burası gözüküyor. Sadık, Zanka, Lemos, Tisserand, Serdar Aziz ve Szalai’li kadroda Sadık’ın ayrılmasına kesin gözle bakılırken hayal kırıklığı yaratan Lemos ve Tisserand ile vedalaşmanın yolları aranacak.

SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Bu 3 oyuncudan Sadık’ın sözleşmesi 2022’de Lemos ve Tisserand’ın 2023 Haziran’da sona eriyor. EURO 2020 de Macaristan formasıyla sahne alacak

Szalai’nin formunun ve piyasasının artması beklenirken Danimarka milli takımına çağırılan Zanka’nın süre alıp başarılı olması takımın yeni teknik direktörünün eline rahatlatacak. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz ise Emre Belözoğlu’nun en güvendiği isimlerin başında geliyor. (Hürriyet)