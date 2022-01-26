Fenerbahçe'de 4 futbolcunun testi pozitif çıktı
Fenerbahçe 4 futbolcuda COVID testinin pozitif çıktığını açıkladı. 4 oyuncunun yanı sıra Mesut Özil belindeki problem nedeniyle ve Mert Hakan da sakatlığından ötürü milli aradaki kampa katılamayacak.
26 Ocak 2022, Çarşamba 14:42 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de milli takım arasında İsmail Kartal'a kötü haber geldi. Takımını eksiksiz şekilde Antalya'da kampa alıp sezonun geri kalanına hazırlamak isteyen Kartal, 4 oyuncusundan gelen haberle sarsıldı. Fenerbahçe'de 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
İsimleri açıklanmayan oyuncular Antalya kampında olamayacak.
Ayrıca Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle Antalya kampına katılamayacak.
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