Futbol Fenerbahçe'de 4 futbolcunun testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'de 4 futbolcunun testi pozitif çıktı

Futbol

Fenerbahçe'de 4 futbolcunun testi pozitif çıktı

Fenerbahçe 4 futbolcuda COVID testinin pozitif çıktığını açıkladı. 4 oyuncunun yanı sıra Mesut Özil belindeki problem nedeniyle ve Mert Hakan da sakatlığından ötürü milli aradaki kampa katılamayacak.

26 Ocak 2022, Çarşamba 14:42 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de milli takım arasında İsmail Kartal'a kötü haber geldi. Takımını eksiksiz şekilde Antalya'da kampa alıp sezonun geri kalanına hazırlamak isteyen Kartal, 4 oyuncusundan gelen haberle sarsıldı. Fenerbahçe'de 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

İsimleri açıklanmayan oyuncular Antalya kampında olamayacak.

Ayrıca Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle Antalya kampına katılamayacak.

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