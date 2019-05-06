Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması yapıldığı bildirildi.

İdmanın dar alanda çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Ligde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada forma giyen sarı-lacivertli futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Fenerbahçe, Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA