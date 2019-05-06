Fenerbahçe'de Akhisarspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı

06 Mayıs 2019, Pazartesi 21:22
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Fenerbahçe'de Akhisarspor mesaisi başladı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması yapıldığı bildirildi.

İdmanın dar alanda çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Ligde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada forma giyen sarı-lacivertli futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Fenerbahçe, Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA

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