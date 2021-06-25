Futbol Fenerbahçe'de Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini açıkladı

Fenerbahçe'de Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini açıkladı

Futbol

Fenerbahçe'de Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimli olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

25 Haziran 2021, Cuma 00:56 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün ve yarın yapılacak kongrede Ali Koç'un başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda yönetiminde şu isimlerin yer alacağı belirtildi:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

AA

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