Sabah Gazetesi'nin haberine göre; küme düşme hattına giren F.Bahçe'de başkan Ali Koç, Akhisar maçı sonrası soyunma odasında futbolcularıyla çok sert bir konuşma yaptı. 43 dakika soyunma odasında kalan Koç, konuşmasına İngilizce olarak başladı. Yabancı oyunculara ağır ifadeler kullanan Koç, ardından yerlilere Türkçe konuştu. Başkan Koç, "Bu tablodan utanmıyor musunuz? F.Bahçe tarihine ihanet ediyorsunuz. Koca kulüp nasıl küme düşme hattına inebilir? Biraz olsun suçu kendinizde arıyor musunuz? Taraftar sizi her yerde destekliyor. Sizin onlara sunduğunuz futbol içler acısı" ifadelerini kullandı.

GERGİN KARŞILAMA

Akhisarspor yenilgisi sonrası otobüsle İstanbul'a dönen F.Bahçe, saat 02.00'de Samandıra'ya ulaştı. Yaklaşık 30 taraftar, tesislere gelerek oyunculara, teknik heyete ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.