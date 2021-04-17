Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Ameliyat olacak
Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık olduğunu ve ameliyat kararı verildiğini açıkladı.
17 Nisan 2021, Cumartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.
Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.
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