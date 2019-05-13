Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Swansea’dan kiralık olarak Fenerbahçe’ye katılan Andre Ayew’e kötü haber.

Başkan Ali Koç’un “Gelecekte takıma çok faydalı olacak” dediği Ganalı oyuncu, sezon başından beri sergilediği performans ile sınıfta kaldı. Son 3 haftadır tribünlerin de tepkisi çeken 29 yaşındaki sol kanat için sezon sonunda takımı ile yeniden kiralık sözleşmesinin uzatılması için masaya oturulmayacağı ifade edildi. (Fanatik)



