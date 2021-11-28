Futbol Fenerbahçe'de Attila Szalai için resmi açıklama

Fenerbahçe'de Attila Szalai için resmi açıklama

Futbol

Fenerbahçe'de Attila Szalai için resmi açıklama

Fenerbahçe, Attila Szalai için çıkan haberlere yalanlama açıklaması yaptı. İddialara göre Szalai satılmıştı ve sakatlanmaması için yedek oturtuluyordu.

28 Kasım 2021, Pazar 13:59 Son Güncelleme:
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İşte Fenerbahçe'den gelen o açıklama:

Bugün bir gazetede oyuncumuz Attila Szalai'nin ilk onbirde olmayışı ile ilgili yazılan; içeriği transfer iddialarına dayandırılan ve herhangi bir sakatlığın transferi olumsuz etkilememesi için kulübede tutuluyor denilen haber, baştan aşağı yalandır.

Çıkan iddialarda Szalai’nin anlaştığı ekibin kim olduğu belirtilmezken, bonservis bedelinin ise en az 16 milyon Euro (Yaklaşık 218 milyon TL) olduğu öne sürülüyor.


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