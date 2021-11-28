İşte Fenerbahçe'den gelen o açıklama:

Bugün bir gazetede oyuncumuz Attila Szalai'nin ilk onbirde olmayışı ile ilgili yazılan; içeriği transfer iddialarına dayandırılan ve herhangi bir sakatlığın transferi olumsuz etkilememesi için kulübede tutuluyor denilen haber, baştan aşağı yalandır.

Çıkan iddialarda Szalai’nin anlaştığı ekibin kim olduğu belirtilmezken, bonservis bedelinin ise en az 16 milyon Euro (Yaklaşık 218 milyon TL) olduğu öne sürülüyor.



