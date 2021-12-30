Fenerbahçe'de Attila Szalai'den transfer açıklaması
Transfer en çok adı geçen Fenerbahçeli futbolcu olan Attila Szalai, durumuyla ilgili konuştu. Adı birçok Avrupa deviyle anılan Szalai, Afjet Afyonspor maçının ardından sessizliğini bozdu.
30 Aralık 2021, Perşembe 10:53 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Macar stoper Attila Szalai için milli takımdaki hocası dahil birçok kişi transfer olacağını açıklamıştı. Szalai için Chelsea, Atletico Madrid ve daha birçok dev kulübün adı geçiyor. Ancak Szalai, Türkiye Kupası'nda Afyonspor maçı sonrası şunları söyledi:
Transfer dedikoduları hakkında konuşmak istemiyorum. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefim, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması yönünde katkı sağlamak. Sadece buna odaklanmış durumdayım
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