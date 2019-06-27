Altınordu döneminde Manchester City, Juventus, Chelsea tarafından takip edilen Berke Özer’in yeni sezonda da Fenerbahçe’de görev alması zor gözüküyor. Çünkü Harun, Volkan ve Berke’ye rağmen Ersun Yanal, ısrarla kaleye Altay Bayındır’ı istiyor.

Geçen sezon yaz döneminde Başkan Ali Koç’un tarif ettiği vizyonun bir parçası olarak Altınordu’dan transfer edilen Berke Özer, tek bir lig maçına dahi çıkamadı. Sarı-Lacivertliler, Volkan Demirel ve Berke’ye rağmen lig başladıktan sonra Harun Tekin’i almıştı.

Bu sezon da kaleci arayışları devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal, kadrodaki kaleci bolluğuna karşın ısrarla Ankaragücü’nün 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır’ı istiyor. Üstelik sözleşmesi uzatılmazsa Volkan’ın yerine de Mert Günok konuşuluyor. Kısacası Berke’nin yeni sezonda yine şansı çok zor.

EN İYİ 60 LİSTESİNDE

Altınordu’da görev yaptığı dönemde Manchester City, Juventus, Chelsea gibi Avrupa devlerinin scoutları (izleme ekibi) tarafından takip edilen Berke, 2017’de İngiliz The Guardian’ın ‘en iyi 60 genç futbolcu’ listesinde yer almıştı. Ancak O Berke için Fenerbahçe’de deyim yerindeyse tehlike çanları çalıyor, belki de kariyeri tam tersi bir noktaya gidiyor.