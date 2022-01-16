Fenerbahçe'de Berke Özer endişesi
Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Antalyaspor maçında Berke Özer sakatlanmıştı. Berke oyuna devam edemeyerek yerini 18 yaşındaki kaleci Ertuğrul Çetin'e bırakmıştı. Sakatlanan oyuncunun durumu MR'ın ardından belli olacak.
16 Ocak 2022, Pazar 11:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından Berke Özer de sakatlandı. Antalyaspor maçonda takım arkadaşı Luiz Gustavo ile çarpışan Berke yerde kalmıştı.
Fenerbahçe'nin gol yemesiyle sonuçlanan pozisyonun ardından sedyeyle kenara alınan Berke'nin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Fenerbahçe'nin kalesi şu anda 18 yaşındaki genç kaleci Ertuğrul Çetin'e emanet.