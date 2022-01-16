Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından Berke Özer de sakatlandı. Antalyaspor maçonda takım arkadaşı Luiz Gustavo ile çarpışan Berke yerde kalmıştı.

Fenerbahçe'nin gol yemesiyle sonuçlanan pozisyonun ardından sedyeyle kenara alınan Berke'nin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Fenerbahçe'nin kalesi şu anda 18 yaşındaki genç kaleci Ertuğrul Çetin'e emanet.



