Fenerbahçe'nin genç eldiveni Berke Özer, daha önce Belçika'da iki sene kiralık olarak Westerlo forması giymişti.

Daha sonra Fenerbahçe'ye dönen ve Altay Bayındır'ın arkasında bekleyen Berke, Altay'ın sakatlığı sonrası kaleyi devraldı.

Ancak taraftar baskısı, en ufak hatasında gelen tepkiler ve kulüpteki istikrarsız ortam, ayrılık ihtimali doğurdu.

Ayrıca Altay'ın dönüşüyle Berke yeniden yedek kulübesine dönecek ve as takımda oynama şansı düşük.

21 yaşındaki kaleci, Belçika'dan Anderlecht'le görüşme halinde.