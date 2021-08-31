Fenerbahçe'de Burak Kapacak bilmecesi
Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği 21 yaşındaki Burak Kapacak'ın lisansı henüz çıkmadı. Ligde 3, Avrupa'da ise 2 maç kaçıran Burak'ta belirsizlik sürüyor.
31 Ağustos 2021, Salı 09:49 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yeni transferlerden Burak Kapacak'ın lisansı 3 hafta geçmesine rağmen çıkmadı. Genç futbolcu Altay maçının kadrosunda da yer almadı.
Bursaspor'un altyapısından yetişen ve Bolu kampı dönüşü Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'la ilgili belirsizlik sürerken sarı lacivertlilerin transfer ettiği oyuncu bu süre zarfında 5 maç kaçırdı.
Fenerbahçe bu transfer için 1.3 milyon Euro'nun yanı sıra İsmail Yüksek ve Uğur Kaan Yıldız'ı Bursaspor'a kiralık olarak vermişti.
Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak ile yaptığı sözleşme ise 5 yıllık.
Spor Arena
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