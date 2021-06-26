Fenerbahçe'de Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı. Sarı-lacivertli camiada üyeler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Oy kullanma hakkı olan toplam 29 bin 9 üye bulunuyor.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy kullanma işlemi saat 10:00'da başladı. Saat 17:00'ye kadar sürecek olan oy verme işlemi sonrası genel kurul divan başkanının öncülüğünde oy sayımına geçilecek.









YARIM SAATTE 1000 OY

Seçimde tek aday olmasına rağmen ilk yarım saat dolmadan oy kullanan üye sayısı bini geçtiği belirtildi

29 BİN 9 ÜYE OY KULLANABİLİR

Fenerbahçe'de toplam 29 bin 9 üye ile delegenin oy verme hakkı bulunuyor.

38 SANDIKTA OY VERİLECEK

Genel kurul için belirlenen 38 sandıkta 190 görevli sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.

ALİ KOÇ 21 NUMARALI SANDIKTA OY KULLANACAK

800 üyeye bir sandık olarak ayarlanan genel kurulda Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oy kullanacak.



