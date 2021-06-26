Fenerbahçe'de büyük gün! Oy verme işlemi başladı! Dikkat çeken 30 dakika detayı
Fenerbahçe'de Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde oy verme işlemi bu sabah başladı. Seçimde tek aday olmasına rağmen ilk yarım saat dolmadan oy kullanan üye sayısı bini geçtiği belirtildi
26 Haziran 2021, Cumartesi 10:59 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı. Sarı-lacivertli camiada üyeler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Oy kullanma hakkı olan toplam 29 bin 9 üye bulunuyor.
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy kullanma işlemi saat 10:00'da başladı. Saat 17:00'ye kadar sürecek olan oy verme işlemi sonrası genel kurul divan başkanının öncülüğünde oy sayımına geçilecek.
YARIM SAATTE 1000 OY
Seçimde tek aday olmasına rağmen ilk yarım saat dolmadan oy kullanan üye sayısı bini geçtiği belirtildi
29 BİN 9 ÜYE OY KULLANABİLİR
Fenerbahçe'de toplam 29 bin 9 üye ile delegenin oy verme hakkı bulunuyor.
38 SANDIKTA OY VERİLECEK
Genel kurul için belirlenen 38 sandıkta 190 görevli sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.
ALİ KOÇ 21 NUMARALI SANDIKTA OY KULLANACAK
800 üyeye bir sandık olarak ayarlanan genel kurulda Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oy kullanacak.