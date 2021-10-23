Futbol Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Gelen gideni arattı! Berisha, Serdar Dursun, Rossi...
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  • Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Gelen gideni arattı! Berisha, Serdar Dursun, Rossi...

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Gelen gideni arattı! Berisha, Serdar Dursun, Rossi...

Futbol

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Gelen gideni arattı! Berisha, Serdar Dursun, Rossi...

Fenerbahçe'de Berisha, Serdar Dursun ve Diego Rossi toplamda 3 gol-4 asist kaydederken, sadece Frey’in yaptığı katkı (12 gol-1 asist) bu isimleri solladı. Samatta ve Thiam da yeni takımlarıyla coştu

23 Ekim 2021, Cumartesi 10:13 Son Güncelleme:
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Kadroda yeni bir yapılanmaya giderek hücum hattını tamamen yenileyen Fenerbahçe'de gelen oyuncular, performanslarıyla gidenleri aratıyor.

Sabah'ın haberine göre; bu sezon 5 milyon Euro yatırım yapılan Mergim Berisha (1 gol-1 asist) ve Serdar Dursun (0 gol-0 asist) ile Diego Rossi (2 gol-3 asist) oynadıkları futbolla vasatı aşamadı. Üç futbolcu toplamda 4 gol atarken, 3 de asist gerçekleştirerek hücum hattında gidenlerin yerini dolduramadı.

20 GOL ATIP 4 DE ASİST YAPTILAR

Kanarya'da istenmeyen futbolcular ise yeni ekiplerinde toplamda 20 gol atarken, 8 de asist ile takımlarını taşıyor. Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla satılan futbolculardan Michael Frey, Antwerp'te 14 maçta 12 gol-1 asist yaparak Avrupa'nın da en golcü isimleri arasında yer aldı.

Mbwana Samatta da aynı takıma kiralık gidip 9 mücadelede 2 gol-1 asist üretti. Kayserispor'a satılan Thiam, 7 maçta 5 gol katkısı (2 gol-3 asist) verirken, Zorya'da kiralık sezonunun son senesindeki Allahyar ise 15 mücadelede, 4 gol-2 asistle öne çıktı. Khimki'ye bonservisiyle giden Kemal Ademi ise 6 maçta 1 asistte kaldı.

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