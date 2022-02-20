Futbol Fenerbahçe’de Çağtay Kurukalıp, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi

Fenerbahçe’de Çağtay Kurukalıp, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi

Futbol

Fenerbahçe’de Çağtay Kurukalıp, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Çağtay Kurukalıp, Hatayspor mücadelesinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

20 Şubat 2022, Pazar 19:30 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’dan transfer ettiği Çağtay Kurukalıp, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de Hatayspor maçında ilk kez sahada yer aldı.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertliler ile sadece U19 Süper Ligi’nde 11 maça çıkmıştı. Teknik Direktör İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi’nde Slavia Prag ile oynanan mücadelenin sonunda gerçekleştirilen basın toplantısında Çağtay’ın Hatayspor maçında forma giyebileceğini belirtmişti.

İSTANBUL (İHA)

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