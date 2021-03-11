Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi! Gençlerbirliği maçında...
27 Şubat'tan beri Fenerbahçe'nin antrenmanlarına alınmayan Caner Erkin'e af çıktı. Caner, Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği deplasmanında kadroda yer alabilecek.
11 Mart 2021, Perşembe 16:07 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan, Caner Erkin affedildi ve bugünkü idmanda yer aldı.
Trabzonspor maçıyla birlikte Antalyaspor ve Konyaspor mücadelelerinde de aynı şekilde şans bulamayan Caner Erkin, bu süreçte sosyal medyadan takıma destek paylaşımlarında bulunmuştu.
Tecrübeli futbolcunun pazar günkü Gençlerbirliği karşılaşmasında maç kadrosunda olması bekleniyor.
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