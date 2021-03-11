Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan, Caner Erkin affedildi ve bugünkü idmanda yer aldı.

Trabzonspor maçıyla birlikte Antalyaspor ve Konyaspor mücadelelerinde de aynı şekilde şans bulamayan Caner Erkin, bu süreçte sosyal medyadan takıma destek paylaşımlarında bulunmuştu.

Tecrübeli futbolcunun pazar günkü Gençlerbirliği karşılaşmasında maç kadrosunda olması bekleniyor.