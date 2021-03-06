Futbol Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi

Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi

Futbol

Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi

Fenerbahçe’de disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı çalışan Caner Erkin’in durumu belirsizliğini koruyor

06 Mart 2021, Cumartesi 12:51 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında 8 Mart Pazartesi ittifak Holding Konyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, galip gelmenin hesaplarını yapıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Göztepe maçında oyandan ayrılırken yaptığı hareketler sonrası takımdan ayrı çalışmasına karar verilen Caner Erkin’in durumunda ise gelişme yok. Trabzonspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında görev alamayan tecrübeli futbolcu, pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçında da forma giyemeyecek. Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında Konyaspor maçından sonra yapılacak toplantının ardından ise Caner Erkin’in takıma yeniden dahil olması bekleniyor.

PARA CEZASI KESİLDİ

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, çalışmalarını Samandıra’da takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı programda hazırlıklarına devam eden Caner Erkin’in yanı sıra birkaç futbolcu daha bardağı taşırdı. Sarı-lacivertli yönetimin belirlediği ve takım içinde olumsuz hava yaratan birkaç futbolcuya para cezası kesildi.


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