Fenerbahçe'de Caner Erkin takımla idmana çıktı
Fenerbahçe'de disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin, verilen karar doğrultusunda bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.
11 Mart 2021, Perşembe 18:14 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, takımla antrenmana katıldı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Caner, çalışmalarını bireysel programla sürdürmüştü. Kulüp Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Caner, verilen kararla takıma döndü.
Caner, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, takımla çalıştı.
Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, Konyaspor maçında rakibiyle çarpışan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da katıldı.
Sadık Çiftpınar, Sinan Bulut ve Mesut Özil sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı.
Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı kısmında taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA