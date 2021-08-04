Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile bir önceki döneminde sorun yaşayan Caner, Pereira'nın tekrar göreve gelmesiyle gözlerin çevrildiği ilk isim olmuştu. Tecrübeli oyuncu dedikodulara mahal vermemek için hocasını ziyaret etmiş ve beraber pozlar vermişti. Ancak Caner Erkin, Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Caner ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı kaldığı açıklandı.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 17:12 Son Güncelleme:
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Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Dinamo Kiev'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Caner Erkin'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, tecrübeli sol beki Dinamo Kiev ile oynanacak olan hazırlık maçının kadrosuna almadı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında; "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.