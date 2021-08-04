Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Dinamo Kiev'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Caner Erkin'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, tecrübeli sol beki Dinamo Kiev ile oynanacak olan hazırlık maçının kadrosuna almadı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında; "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.



