Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başlayıp, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.