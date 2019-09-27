Tecrübeli teknik adam tüm planlamalarını da galibiyet üzerine yapıyor. Ersun Yanal, dünkü antrenmanın ilk bölümünü basına açtı. Ancak sonrasında Samandıra, kapılarını dış dünyaya kapattı. Öyle ki Yanal, kulüp çalışanlarını bile idmanın yapıldığı sahadan uzaklaştırdı. Teknik ekip ve oyuncular dışında sadece idari menacer Volkan Ballı ile sportif direktör Damien Comolli kaldı.

KAMERAYLA KAYIT

Ersun Yanal’ın bu kadar titiz davranmasının nedeni, antrenmanın bu bölümünde Galatasaray’ı yıkacak stratejiyi uygulayacak olmasıydı. Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı’nda sahaya yansıtacağı taktiğin denemesini yaptırdı. Yanal’ın bir yardımcısı da antrenmanı kameraya aldı. Çalışma sonunda buradaki görüntüler izlenerek, hatalar tespit edildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, bugün derbi öncesi yapılacak son provada da benzer bir uygulamaya giderek tesislerin kapısını kapatacak.

VOLKAN'LA ÖZEL GÖRÜŞME

Ersun Yanal, antrenmanın başında yardımcısı Volkan Demirel ile bir süre konuştu. Yanal, çiçeği burnunda antrenöre bir şeyler anlattı. Daha sonra Volkan Demirel söz aldı. İkili, derbiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Konuşmanın sonunda Yanal, Volkan’ın omzuna elini koydu ve ardından her iki isim de antrenman yapan takımın yanına geri döndü. Ersun Yanal ile Volkan Demirel, Galatasaray maçı hazırlıkları kapsamında daha önce yapılan idmanlarda da benzer görüşmeler gerçekleştirmişti.

YÜZLER GÜLÜYOR

Fenerbahçeli futbolcuların çok istekli olduklarına şüphe yok. Antrenmanlarda hepsi hırslı, arzulu. Bu kritik maç öncesi hocalarının gözüne girmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Samandıra’da asıl dikkat çeken nokta, iki gün sonra (yarın) bir derbi maçına çıkılacak olmasına rağmen hem futbolcuların hem de teknik heyetin son derece rahat görünmeleri. Oyuncular sık sık birbirleriyle şakalaşıyor, yüzler gülüyor. Samandıra’da derbi öncesi değil de farklı kazanılan bir maç sonrası havası var! Ya gerçekten stresli değiller ya da bunu çok iyi saklıyorlar. Aldığımız bir bilgi ise sabah saatlerinde antrenmanın yapılmasına rağmen futbolcuların akşam 17.00’ye kadar tesislerde kalmaya devam ettiği yönünde. Bu süreçte hep birlikte eski derbileri izliyorlar. Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Volkan Demirel arkadaşlarına Galatasaray maçı anılarını anlatarak onları psikolojik olarak hazırlamaya çalışıyorlar.

Kaynak: FANATİK