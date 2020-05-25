Futbol Fenerbahçe'de corona virüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe'de corona virüs testleri negatif çıktı

Futbol

Fenerbahçe'de corona virüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 22:13 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.

Öte yandan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın kampa girecek ve 31 Mayıs'a kadar burada çalışacak.

AA


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