Fenerbahçe'de 1 buçuk sezondur sportif direktörlük görevini yürüten Fransız spor adamı Damien Comolli istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde ilk defa Twitter hesabı açan ve hakkındaki bazı iddiaları yalanlamak için tweet'ler atan Comolli, Ali Koç'la ters düşmüştü.

Comolli'nin istifa sebebi henüz açıklanmazken, Fenerbahçe şu açıklamayı yaptı:

"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir.

Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz."