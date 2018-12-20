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Fenerbahçe'de dev operasyon! Slimani, Benzia ve Reyes'le yollar ayrılacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, ‘Büyük hayal kırıklığı’ dediği İslam Slimani, Benzia ve Reyes ile yollar ayrılacak... Başkan Koç, Damien Comolli ile bir araya gelerek talimatı verdi.

20 Aralık 2018, Perşembe 10:39
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Fenerbahçe'de dev operasyon! Slimani, Benzia ve Reyes'le yollar ayrılacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde İslam Slimani, Benzia ve Reyes ise "Büyük hayal kırıklığı yaşattılar" demişti.

BİLETLERİ KESİLDİ

Ali Koç'un imza töreninden sonra Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve bu 3 isim için "Gönderelim" talimatı verdiği öğrenildi.

KİRALIKLAR EVİNE

İslam Slimani ve Benzia Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyiyor. Comolli devre arasında bu ik futbolcunun sözleşmelerinin fesih edilmesi için kulüpleriyle masaya oturacak.

REYES KİRAYA!

Ersun Yanal'ın da görüşlerini alan Damien Comolli, Reyes'i de devre arasında Fenerbahçe'den uzaklaştıracak... Meksikalı oyuncunun başka bir kulübe kiralanması gündemde.

Kaynak: Takvim

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