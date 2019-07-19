Dünyanın dört bir yanında, Sarı-Lacivertli renklere gönül verenler 19.07 dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlayacak. Bu anlamlı günde, yönetimin transfer bombalarını bir bir patlatacağı beklentisi var.

Üstelik tüm dünyada büyük ses getirecek müthiş bir yıldızın da açıklanacağı iddiası bir süredir konuşuluyordu. Aleksandar Kolarov, Luiz Gustavo ve Yevhen Konoplyanka’yı bitirme aşamasına gelen yönetimin asıl sürprizinin ise Diego Costa olduğu öne sürüldü!

SPONSOR DESTEĞİ

Brezilya asıllı ispanyol golcünün Atletico Madrid’den ayrılma ihtimali yüksek. Sarı-Lacivertliler’in hedefinin, Diego Costa’yı kiralamak olduğu iddia edildi. dünyaca ünlü forvetin Atletico’da maaşı 7.6 milyon Euro. Bu rakam Fenerbahçe için fazlasıyla yüksek. Ancak ücretin yarısının bir sponsor tarafından karşılanarak Costa’ya Çubuklu formanın giydirileceği kaydedildi.

HEYECANLI BEKLEYİŞ!

Diego Costa gibi bir ismi transfer etmek ‘hayal’ gibi görülse de hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Ali Koç’un, böyle bir yıldızı kadroya katarak tüm camiayı ayağa kaldırmayı çok istediği öne sürüldü. Hayal, gerçeğe dönüşür mü bilinmez ama Fenerbahçe taraftarlarının gün boyu heyecanla bekleyiş içinde olacağı kesin. (Fanatik)