Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollarına ayrılmasının ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, dün ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.

Emre Belözoğlu'nun yeni görev tanımıyla saha inmesinin ardından akıllara lisans sorununun nasıl çözüleceği ve sürecin nasıl ilerleyeceği soruları geldi. A Lisans sahibi olan Emre Belözoğlu maçlarda kenarda olabilecek mi, basın toplantılarına katılabilecek mi? Bu soruların cevabı netleşti.

15 GÜN BOYUNCA KENARDA OLABİLECEK, BASIN TOPLANTILARINA KATILABİLECEK

Emre Belözoğlu, teknik sorumluluğu Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak bildirildikten sonra ilgili prosedür gereği 15 gün boyunca Pro Lisans sahibi bir teknik direktör gibi tüm aktivitelerde yer alabilecek. Deneyimli futbolcu, söz konusu 15 günlük süre zarfında hem saha kenarında yer alabilecek, hem de basın toplantılarına katılabilecek.

Fenerbahçe, sezonun geri kalanında Pro Lisans engelini daha önce Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Tahir Karapınar ile aştığı gibi aşacak. Aktif olarak altyapı koordinatörü olarak görev yapan Pro Lisans sahibi Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alacak.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNİN İLK MAÇI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi saat 19.00'da ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'u konuk edecek. Emre Belözoğlu, bu maçla birlikte teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıkacak.