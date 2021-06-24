Fenerbahçe'de Ali Koç'la beraber Eyüp Yeşilyurt ve Engin Verel'in de seçimde başkanlığa aday olması bekleniyordu.

Eyüp Yeşilyurt 200 imzayı tamamlayamadı ve adaylığı düştü. Engin Verel ise Aziz Yıldırım'ın basın toplantısının ardından adaylıktan çekildi.

Verel, "Aday olurkenki amacım Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u aynı çatı altında birleştirip kulüpteki ayrılığı bitirmekti. Ancak görüyorum ki bu mümkün değil" diyerek adaylıktan çekildi.

Böylece Ali Koç, seçime tek başına girip kaç oyl seçileceğini netleştirecek.